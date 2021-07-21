Советник президента США по нацбезопасности провёл переговоры с Тихановской

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с бывшим кандидатом на выборах в Белоруссии Светланой Тихановской. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
Советник президента США по нацбезопасности провёл переговоры с Тихановской
  • Reuters

«Салливан (в ходе встречи. — RT) выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, США продолжат привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия», в том числе посредством санкций.

В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десяти человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.

Белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.

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