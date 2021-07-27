Отказавшихся от вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы во Франции
- Reuters
Об этом она сообщила в интервью BFMTV.
«Мы ввели процедуру приостановления трудового договора, если работник не может предъявить действительный санитарный пропуск… Решение о временном отстранении от работы может быть отменено в том случае, если работник предъявит санитарный пропуск», — сказала министр.
Наряду с этим она сообщила о предоставлении сотрудникам отгула для вакцинации в рабочее время без потери зарплаты.
Ранее французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.
Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.