Отказавшихся от вакцинации от COVID-19 могут отстранить от работы во Франции

Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заявила, что те, кто откажется вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть отстранены от работы.

Об этом она сообщила в интервью BFMTV.

«Мы ввели процедуру приостановления трудового договора, если работник не может предъявить действительный санитарный пропуск… Решение о временном отстранении от работы может быть отменено в том случае, если работник предъявит санитарный пропуск», — сказала министр.

Наряду с этим она сообщила о предоставлении сотрудникам отгула для вакцинации в рабочее время без потери зарплаты.

Ранее французский парламент принял законопроект об использовании санитарных пропусков и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса.