Во Франции заявили, что страна переживает четвёртую волну COVID-19

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Франция переживает четвёртую волну пандемии коронавируса, наблюдается быстрый рост числа заболевших, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
Во Франции заявили, что страна переживает четвёртую волну COVID-19
  • Reuters
  • © Gonzalo Fuentes

«Мы вошли в четвёртую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», — сказал он на брифинге по итогам совета министров. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы и самолёты будут пускать только привитых от коронавируса или тех, у кого будет отрицательный тест на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.

Кроме того, в стране вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для медиков.

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