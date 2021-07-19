Во Франции заявили, что страна переживает четвёртую волну COVID-19
- Reuters
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«Мы вошли в четвёртую волну коронавируса. Динамика эпидемии чрезвычайно интенсивная, мы наблюдаем более быструю волну, более крутой уклон, чем все предыдущие», — сказал он на брифинге по итогам совета министров. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала августа в бары, рестораны, ТЦ, поезда, междугородние автобусы и самолёты будут пускать только привитых от коронавируса или тех, у кого будет отрицательный тест на COVID-19, а также тех, кто подтвердит факт выздоровления после болезни.
Кроме того, в стране вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для медиков.