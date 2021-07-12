Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков
- Reuters
Об этом сообщает BFMTV.
«Вакцинация будет обязательной для всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан», — сказал он.
Уточняется, что обязательная вакцинация будет касаться «медиков и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтёров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан».
Уточняется, что проверять медиков на наличие прививки и выписывать им штрафы в случае её отсутствия начнут с 15 сентября.
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в телевизионном обращении к нации о предстоящей обязательной вакцинации для ряда граждан.