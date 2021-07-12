Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для медиков.
Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

«Вакцинация будет обязательной для всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан», — сказал он.

Уточняется, что обязательная вакцинация будет касаться «медиков и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтёров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан».

Уточняется, что проверять медиков на наличие прививки и выписывать им штрафы в случае её отсутствия начнут с 15 сентября.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в телевизионном обращении к нации о предстоящей обязательной вакцинации для ряда граждан.

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