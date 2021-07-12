Премьер Греции объявил об обязательной вакцинации для ряда граждан

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в телевизионном обращении к нации о предстоящей обязательной вакцинации для ряда граждан.

«Во-первых, становится обязательной немедленная вакцинация работников домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория. Те, кто этого не сделает, будут отстранены от работы с 16 августа», — цитирует его ТАСС.

Также, по его словам, с 1 сентября обязательная вакцинация будет распространяться на медицинских работников государственного и частного секторов.

Вместе с этим Мицотакис добавил, что военнослужащие и призывники также будут иметь «возможность и стимулы» пройти вакцинацию в своих частях.

Ранее сообщалось, что общее число выявленных в Греции случаев коронавируса достигло 440 872.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.