Во Франции приняли законопроект о санпропусках

Короткая ссылка
Парламент Франции принял законопроект об использовании санитарных пропусках и обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы здравоохранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно тексту документа, работники сферы здравоохранения обязаны привиться от коронавирусной инфекции до 15 сентября 2021 года.

Кроме того, для беспрепятственного посещения ресторанов, ряда других общественных мест, а также поездок на поездах и в самолётах необходимо будет предъявлять санитарный пропуск. Пока что он распространяется только на взрослых, однако с 30 сентября его должны будут предъявлять все граждане в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить такой пропуск, необходимо предоставить доказательство прохождения вакцинации от COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или справку о перенесённом заболевании.

На прошлой неделе во Франции заявили, что страна переживает четвёртую волну пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить