Таджикистан не рассматривал вопрос принятия помогавших США афганцев

Таджикистан не рассматривал вопрос принятия афганцев, которые ранее сотрудничали с американскими военными в Афганистане. Об этом сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

«Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

19 июля в Госдепе США сообщили, что часть граждан Афганистана, которые помогали американской миссии в республике, планируют эвакуировать и разместить на военной базе в штате Вирджиния на время рассмотрения их запросов на получение визы.

Кроме того, США выделят $100 млн для помощи беженцам из Афганистана. Деньги будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей людей.

Как сообщили в ООН, число погибших и пострадавших среди мирного населения в республике на фоне противостояния «Талибана»* и правительственных сил достигло рекордного уровня в первой половине текущего года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.