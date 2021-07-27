Таджикистан не рассматривал вопрос принятия помогавших США афганцев

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Таджикистан не рассматривал вопрос принятия афганцев, которые ранее сотрудничали с американскими военными в Афганистане. Об этом сообщил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
Таджикистан не рассматривал вопрос принятия помогавших США афганцев
  • Reuters

«Вопрос принятия на территории Таджикистана афганцев, работавшими с войсками США, не рассматривался», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.

19 июля в Госдепе США сообщили, что часть граждан Афганистана, которые помогали американской миссии в республике, планируют эвакуировать и разместить на военной базе в штате Вирджиния на время рассмотрения их запросов на получение визы.

Кроме того, США выделят $100 млн для помощи беженцам из Афганистана. Деньги будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей людей.

Как сообщили в ООН, число погибших и пострадавших среди мирного населения в республике на фоне противостояния «Талибана»* и правительственных сил достигло рекордного уровня в первой половине текущего года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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