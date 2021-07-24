США выделят $100 млн на помощь беженцам из Афганистана

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Президент США Джо Байден поручил выделить $100 млн для помощи беженцам из Афганистана. Соответствующая информация опубликована на сайте Белого дома.
США выделят $100 млн на помощь беженцам из Афганистана
  • globallookpress.com

Как отмечается, денежные средства будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев.

Помощь может предоставляться и посредством взносов в международные организации или финансирования НКО.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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