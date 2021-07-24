США выделят $100 млн на помощь беженцам из Афганистана
- globallookpress.com
Как отмечается, денежные средства будут направлены на удовлетворение неотложных потребностей беженцев.
Помощь может предоставляться и посредством взносов в международные организации или финансирования НКО.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.