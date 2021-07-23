Блинкен: Афганистан станет изгоем, если власть в нём захватят талибы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Афганистан станет государством-изгоем, если радикальное движение «Талибан»* силой захватит власть в стране.
Блинкен: Афганистан станет изгоем, если власть в нём захватят талибы
  • Reuters

По его словам, США глубоко озабочены действиями талибов, указывающих на то, что они могут захватить власть в Афганистане силой.

«Однако если это произойдёт, Афганистан станет государством-изгоем. Он не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам «Талибана», нуждается... Он не получит поддержки от международного сообщества, которая, согласно его заявлениям, ему нужна», — приводит РИА Новости слова Блинкена.

Ранее в Министерстве обороны Афганистана назвали «абсолютной ложью» заявления «Талибана» о взятии под контроль 90% государственной границы.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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