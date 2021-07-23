В Кабуле назвали ложью заявления талибов о контроле 90% границ Афганистана

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В Министерстве обороны Афганистана назвали «абсолютной ложью» заявления «Талибана»* о взятии под контроль 90% государственной границы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на оборонное ведомство.
В Кабуле назвали ложью заявления талибов о контроле 90% границ Афганистана
  • Reuters

Как сказали в министерстве, заявления талибов — это «абсолютная ложь» и «безосновательная пропаганда».

Там добавили, что силы безопасности страны контролируют границы.

Как ранее заявил РИА Новости представитель движения талибов Забиулла Муджахед, они контролируют около 90% границ Афганистана.

По его словам, талибы контролируют границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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