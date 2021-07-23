В Кабуле назвали ложью заявления талибов о контроле 90% границ Афганистана
- Reuters
Как сказали в министерстве, заявления талибов — это «абсолютная ложь» и «безосновательная пропаганда».
Там добавили, что силы безопасности страны контролируют границы.
#UPDATE The Taliban's claim to hold 90% of Afghanistan's borders is an "absolute lie" and "baseless propaganda," the Afghan defence ministry says, insisting government forces are in control of the frontiers pic.twitter.com/zRgqFsV3VC— AFP News Agency (@AFP) July 23, 2021
Как ранее заявил РИА Новости представитель движения талибов Забиулла Муджахед, они контролируют около 90% границ Афганистана.
По его словам, талибы контролируют границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.