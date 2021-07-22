В «Талибане» заявили, что контролируют 90% границ Афганистана

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«Талибан»* контролирует около 90% границ Афганистана, заявил представитель движения Забиулла Муджахед.
В «Талибане» заявили, что контролируют 90% границ Афганистана
  • Reuters

«Границы Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и около 90% границ под нашим контролем», — сказал он РИА Новости.

Ранее правительство Афганистана и представители талибов на переговорах в столице Катара договорились не допускать гибели мирного населения, однако не смогли согласовать условия перемирия.

Обстановка в республике обострилась на фоне масштабного вывода американского контингента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил стремительную деградацию ситуации. По его словам, усилия Москвы направлены на диалог, который приведёт к политическому урегулированию и будет включать все политические, этнические и иные группы в стране.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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