ООН сообщила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане

В докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщается, что количество погибших и пострадавших среди мирного населения в Афганистане достигло рекордного уровня в первой половине текущего года. Глава миссии Дебора Лайонс прокомментировала эту ситуацию.

В среднегодовом отчёте МООНСА о защите гражданских лиц в вооружённом конфликте в Афганистане за 2021 год зафиксированы 5183 жертвы среди гражданского населения (1659 убитых и 3254 раненых), что на 47% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Отмечается, что особенно резкое увеличение числа убийств и ранений наблюдается с мая, когда международные вооружённые силы начали вывод войск, а боевые действия усилились после наступления талибов.

«Я умоляю талибов и афганских лидеров принять во внимание мрачную и пугающую траекторию конфликта и его разрушительные последствия для мирного населения», — сказала Лайонс.

Ранее сообщалось, что США продолжат наносить удары с воздуха в целях поддержки сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.