ООН сообщила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане

Короткая ссылка
В докладе миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) сообщается, что количество погибших и пострадавших среди мирного населения в Афганистане достигло рекордного уровня в первой половине текущего года. Глава миссии Дебора Лайонс прокомментировала эту ситуацию.
ООН сообщила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане
  • Reuters

В среднегодовом отчёте МООНСА о защите гражданских лиц в вооружённом конфликте в Афганистане за 2021 год зафиксированы 5183 жертвы среди гражданского населения (1659 убитых и 3254 раненых), что на 47% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Отмечается, что особенно резкое увеличение числа убийств и ранений наблюдается с мая, когда международные вооружённые силы начали вывод войск, а боевые действия усилились после наступления талибов.

«Я умоляю талибов и афганских лидеров принять во внимание мрачную и пугающую траекторию конфликта и его разрушительные последствия для мирного населения», — сказала Лайонс.

Ранее сообщалось, что США продолжат наносить удары с воздуха в целях поддержки сил безопасности Афганистана для противодействия боевикам радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить