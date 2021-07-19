Байден не планирует встречаться с Тихановской

В графике президента США Джо Байдена отсутствует встреча с бывшим кандидатом на выборах в Белоруссии Светланой Тихановской, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как стало известно ранее, на понедельник была запланирована встреча Тихановской с госсекретарём США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим делам Викторией Нуланд.

«Она встретится с высокопоставленными представителями Белого дома, встреча с президентом не запланирована», — сказала Псаки.

В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десяти человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.

Белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.