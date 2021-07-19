Блинкен встретится с Тихановской

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведёт встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Согласно расписанию мероприятий, встреча состоится в понедельник, 19 июля. В ней примут участие Блинкен, Тихановская и замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Ранее белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил о получении отказа от Литвы в выдаче Тихановской.

В апреле КГБ Белоруссии включил Тихановскую и ещё более десяти человек в список лиц, причастных к терроризму. В отношении неё в республике возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой.