Путин и Лукашенко завершили встречу спустя пять часов переговоров

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, они продолжались более пяти часов.

«Переговоры закончились», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее главы государств встретились в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне.

По словам Пескова, встреча президентов не стала неожиданной, договорённости о ней лидеры достигли ранее, однако анонса не было. Во время встречи Лукашенко заявил о переходе противников белорусских властей к стратегии индивидуального террора.

Он также призвал «не париться» по поводу ограничительных мер со стороны Запада и отметил, что Москва и Минск смогут вместе эффективно противостоять давлению извне.

Путин, в свою очередь, назвал Минск большим и надёжным партнёром в экономической сфере. По его словам, показатели товарооборота между странами за первые четыре-пять месяцев 2021 года выросли более чем на 37%.