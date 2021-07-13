Песков объяснил, почему не анонсировалась встреча Путина и Лукашенко
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«Она не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договорённость между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаём большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии», — сказал Песков.
Он отметил, что так как президенты общаются часто, эти разговоры носят рабочий формат.
«Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько», — добавил Песков.
По его словам, на встрече в Петербурге президенты обсуждают попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручений по строительству Союзного государства.
Ранее агентство БЕЛТА сообщило, что встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.