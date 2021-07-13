Песков объяснил, почему не анонсировалась встреча Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге не является неожиданной, договорённости о ней лидеры двух стран достигли ранее, однако соответствующего анонса не делалось.
Песков объяснил, почему не анонсировалась встреча Путина и Лукашенко
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

«Она не срочная, по ней уже несколько недель назад была достигнута договорённость между президентами в одном из последних телефонных разговоров. Мы, естественно, придаём большое значение каждой встрече глав государств России и Белоруссии», — сказал Песков.

Он отметил, что так как президенты общаются часто, эти разговоры носят рабочий формат.

«Это союзнические отношения. Мы просто в этот раз не сделали специального анонса. Это не умаляет значения встречи нисколько», — добавил Песков.

По его словам, на встрече в Петербурге президенты обсуждают попытки Запада раскачать ситуацию в Белоруссии, а также торгово-экономическое сотрудничество двух стран, в том числе реализацию крупных совместных проектов и поручений по строительству Союзного государства.

Ранее агентство БЕЛТА сообщило, что встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина началась в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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