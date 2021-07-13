Лукашенко призвал «не париться» по поводу санкций

Москва и Минск смогут вместе эффективно противостоять давлению извне, оказываемому посредством введения санкционных мер. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что санкции применяют не только в отношении Белоруссии, но и России. Лукашенко выразил уверенность, что страны смогут выдержать этот удар по экономике.

«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы всё-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее призвал Евросоюз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии.

Лукашенко на прошлой неделе, в свою очередь, призвал правительство на фоне санкций Запада «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить». Среди них белорусский лидер назвал Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.