Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром в сфере экономики

Минск по-прежнему остаётся для Москвы большим и надёжным партнёром в экономической сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы отметить, что Республика Беларусь в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», — сказал Путин.

Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии товарооборот между странами снизился примерно на 17%, однако за первые четыре-пять месяцев 2021 года показатели выросли более чем на 37%.

Лукашенко ранее призвал правительство «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить», а именно — в Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.