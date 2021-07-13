Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром в сфере экономики
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Об этом сообщает ТАСС.
«Хотел бы отметить, что Республика Беларусь в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики», — сказал Путин.
Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии товарооборот между странами снизился примерно на 17%, однако за первые четыре-пять месяцев 2021 года показатели выросли более чем на 37%.
Лукашенко ранее призвал правительство «активнее идти» на рынки, где Минск «не учат жить», а именно — в Россию, страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.