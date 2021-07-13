Лукашенко заявил о переходе противников властей в Белоруссии к «индивидуальному террору»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переходе противников белорусских властей к стратегии индивидуального террора.

Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, это новый этап в так называемой цветной революции в Белоруссии. Он отметил, что развитие ситуации наблюдается ежедневно.

«Они перешли к индивидуальному террору... против тех людей, которые говорили откровенно, тех, которые выступали за государство. Сейчас уже на депутатов перешли. И мерзавцы подбирают время, атакуя жильё одного из лидеров среди депутатов, партии, когда дети там. Пытаются надавить, запугать», — рассказал президент Белоруссии.

В заключение он пообещал вычислить всех нарушителей порядка и привлечь их к ответственности «в серьёзной форме».

Ранее белорусский лидер сообщал о перехвате на границе с Литвой беспилотника, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.