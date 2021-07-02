Лукашенко заявил о перехвате беспилотника со взрывчаткой на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на границе с Литвой был перехвачен беспилотник, к которому была прицеплена канистра со взрывчаткой.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что к беспилотнику «была прицеплена канистра со взрывчаткой, её удалось обезвредить».

Лукашенко заявил, что в ближайшее время будут представлены подробности данного происшествия.

«Я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты, мы им простить не можем», — отметил он

Ранее Лукашенко заявил о предотвращённой попытке подрыва узла связи ВМФ России в городе Вилейка в Минской области.