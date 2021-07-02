Лукашенко заявил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Вилейке

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о предотвращённой попытке подрыва узла связи ВМФ России в городе Вилейка в Минской области. Об этом информирует БЕЛТА.
Лукашенко заявил о попытке подрыва узла связи ВМФ России в Вилейке
  • © РИА Новости / БелТА

По его словам, выявленные в Белоруссии так называемые отряды самообороны пытались «подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке».

Как рассказал Лукашенко, он обсуждал данное происшествие с президентом России Владимиром Путиным в ходе последнего телефонного разговора.

«Мы серьёзнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, «все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы».

Ранее Лукашенко заявил, что на территории Белоруссии вскрыты все «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, преследующие цель сменить власть в республике насильственным путём.

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