Лукашенко: в Белоруссии вскрыты «спящие» террористические ячейки
- Reuters
Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.
«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в «день икс», — заявил Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
По его словам, в этом «замешаны» Германия, Украина, США, Польша и Литва.
В ходе выступления президент напомнил о завершении на территории государства масштабной контреррористической операции и пообещал, что после окончания мероприятий по линии контрразведки Минск предъявит ряд претензий «кое-кому из руководства Германии».