Лукашенко: в Белоруссии вскрыты «спящие» террористические ячейки

На территории Белоруссии вскрыты все «спящие» террористические ячейки, преследующие цель сменить власть в республике насильственным путём. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Слова Лукашенко приводит БЕЛТА.

«Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек — насильственная смена власти в «день икс», — заявил Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.

По его словам, в этом «замешаны» Германия, Украина, США, Польша и Литва.

В ходе выступления президент напомнил о завершении на территории государства масштабной контреррористической операции и пообещал, что после окончания мероприятий по линии контрразведки Минск предъявит ряд претензий «кое-кому из руководства Германии».