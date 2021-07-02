Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции.

Об этом он сообщил на церемонии вручения государственных наград во Дворце независимости.

«Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, после окончания праздничных мероприятий претензии будут предъявлены «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии... но самому канцлеру (Германии Ангеле Меркель. — RT) и кое-кому из руководства Германии».

Ранее Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия будут отражать атаки западных стран.