Лукашенко рассказал, как Белоруссия отреагирует на атаки Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия будут отражать атаки западных стран.
Лукашенко рассказал, как Белоруссия отреагирует на атаки Запада
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит поддерживать Белоруссию в условиях попыток извне раскачать ситуацию в республике.

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