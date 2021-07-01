Лукашенко рассказал, как Белоруссия отреагирует на атаки Запада
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики», — сказал Лукашенко.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит поддерживать Белоруссию в условиях попыток извне раскачать ситуацию в республике.