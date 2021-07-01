Лукашенко рассказал, как Белоруссия отреагирует на атаки Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия будут отражать атаки западных стран.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми — не только с точки зрения экономики», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва продолжит поддерживать Белоруссию в условиях попыток извне раскачать ситуацию в республике.