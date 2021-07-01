Путин заявил о намерении России продолжать помогать Белоруссии
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Об этом он сказал на онлайн-форуме регионов двух государств.
«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.