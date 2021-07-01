Путин заявил о намерении России продолжать помогать Белоруссии

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит оказывать всестороннюю помощь Белоруссии в условиях попыток извне раскачать ситуацию в республике.
Путин заявил о намерении России продолжать помогать Белоруссии
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал на онлайн-форуме регионов двух государств.

«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.

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