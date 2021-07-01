Путин и Лукашенко обсудили по телефону санкционное давление на Белоруссию
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы был обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», — говорится в заявлении.
Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.