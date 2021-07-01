Путин и Лукашенко обсудили по телефону санкционное давление на Белоруссию

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, в рамках которых они обсудили санкционное давление на Белоруссию.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы был обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. «Внимание также было уделено проблематике продолжаю­ще­гося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрик­циям, вводимым западными государствами в нарушение норм между­народного права», — говорится в заявлении. Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.