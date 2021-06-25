В Белоруссии заявили о скором запуске ответных мер на санкции ЕС

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В МИД Белоруссии заявили, что в ближайшие недели страна запустит в действие ответные меры на санкции Евросоюза.
В Белоруссии заявили о скором запуске ответных мер на санкции ЕС
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

«Белоруссия не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли», — говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, европейским политикам давно пора уяснить, что нельзя говорить с Белоруссией на языке давления и санкций.

«При этом мы остаёмся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнёра, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов», — добавили в ведомстве.

Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.

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