В Белоруссии заявили о скором запуске ответных мер на санкции ЕС

В МИД Белоруссии заявили, что в ближайшие недели страна запустит в действие ответные меры на санкции Евросоюза.

Об этом говорится на сайте белорусского ведомства.

«Белоруссия не собирается молча за этим наблюдать. В ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры, о которых мы неоднократно заявляли», — говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, европейским политикам давно пора уяснить, что нельзя говорить с Белоруссией на языке давления и санкций.

«При этом мы остаёмся открытыми для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с теми, кто видит в Беларуси партнёра, а не объект для геополитических притязаний и экспериментов», — добавили в ведомстве.

Ранее ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.