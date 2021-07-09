В США заявили, что Байден надеется на взаимодействие с Россией в киберсфере

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Американский президент Джо Байден твёрдо верит в возможность взаимодействия с Россией в вопросе нейтрализации угроз вирусов-вымогателей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
В США заявили, что Байден надеется на взаимодействие с Россией в киберсфере
  • Reuters

В Вашингтоне заявили о приверженности Байдена продолжению взаимодействия в широком плане по борьбе с угрозой, которая исходит от вирусов-вымогателей.

«Президент твёрдо верит во взаимодействие на уровне лидеров по этому вопросу», — заявил американский чиновник.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор. В сообщении говорилось, что Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей, которые затронули в том числе США, а также «подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп вымогателей».

В Кремле заявили, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Путин отметил, что за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о новых кибератаках против США, заявлял, что это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве.

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