Пекин назвал неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России и КНР

Короткая ссылка
Пекин считает неприемлемыми высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Пекин назвал неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России и КНР
  • Reuters

Он подчеркнул на брифинге, что власти Китая решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами.

«Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Он считает необходимым, чтобы во Франции был разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых мы уверены».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что высказывание Бона противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.

В Кремле заявили, что российская вакцина будет признана в ЕС, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить