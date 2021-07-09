Пекин назвал неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России и КНР
- Reuters
Он подчеркнул на брифинге, что власти Китая решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами.
«Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.
Он считает необходимым, чтобы во Франции был разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых мы уверены».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что высказывание Бона противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.
В Кремле заявили, что российская вакцина будет признана в ЕС, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.