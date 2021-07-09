Пекин назвал неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России и КНР

Пекин считает неприемлемыми высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул на брифинге, что власти Китая решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами.

«Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Он считает необходимым, чтобы во Франции был разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых мы уверены».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала это заявление гибридом расизма, имперского гегемонизма и неонацизма.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что высказывание Бона противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.

В Кремле заявили, что российская вакцина будет признана в ЕС, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.