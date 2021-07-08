Захарова назвала неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала неприемлемыми высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.

«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «толкает мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией».

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Он считает необходимым, чтобы во Франции был разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых мы уверены».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что данное высказывание противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.

В Кремле заявили, что российская вакцина будет признана в ЕС, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.