Захарова назвала неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала неприемлемыми высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего страны Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса.
Захарова назвала неприемлемым призыв Франции не признавать вакцины из России
  • Reuters

«Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

По её словам, это «толкает мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией».

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Он считает необходимым, чтобы во Франции был разрешён доступ к препаратам, «в действенности которых мы уверены».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что данное высказывание противоречит интересам граждан самой Франции и других государств Европейского союза.

В Кремле заявили, что российская вакцина будет признана в ЕС, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.

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