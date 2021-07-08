Песков рассказал, в каком случае «Спутник V» признают в ЕС
- Reuters
«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник», работа в этом направлении продолжается», — сказал Песков.
Он отметил, что это кропотливая и сложная работа.
«Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — добавил пресс-секретарь.
Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.
Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.