Песков рассказал, в каком случае «Спутник V» признают в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.

«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник», работа в этом направлении продолжается», — сказал Песков.

Он отметил, что это кропотливая и сложная работа.

«Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — добавил пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.