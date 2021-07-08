Песков рассказал, в каком случае «Спутник V» признают в ЕС

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина будет признана в Евросоюзе, если на пути к её регистрации будут убраны причины политического, искусственного характера.
Песков рассказал, в каком случае «Спутник V» признают в ЕС
  • Reuters

«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник», работа в этом направлении продолжается», — сказал Песков.

Он отметил, что это кропотливая и сложная работа.

«Но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — добавил пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин политизировано, по его словам, это техническая работа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить