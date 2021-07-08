Косачёв отреагировал на призыв Франции к ЕС не признавать вакцины из России и КНР

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о том, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

«С моей точки зрения (если госсекретарь процитирован точно), его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено. По моему глубокому убеждению, у вакцин, как и у любых других медицинских препаратов, не должно быть национальности, не должно быть гражданства, не должно быть государственной принадлежности — в том смысле, что они должны быть доступны всему международному сообществу в случае, естественно, подтверждения их действенности и наличия потребности в подобного рода препаратах», — подчеркнул сенатор.

Как отметил парламентарий, нет никакого сомнения в том, что качество российских вакцин подтверждено «исчерпывающим образом».

«Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определённых странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами. Нет никакого сомнения в том, что потребность в такого рода вакцинах, вне зависимости от страны их производства, сохраняется на высочайшем уровне, в том числе в странах Европейского союза», — добавил он.

Собеседник RT также заявил, что Россия неоднократно подтверждала свою готовность и к самому широкому международному сотрудничеству на эту тему, и к тому, чтобы поставлять вакцины за рубеж в необходимых количествах, и к тому, чтобы в случае достижения соответствующих договорённостей передавать в третьи страны технологии по производству этих вакцин.

«Тем самым мы продемонстрировали абсолютную открытость к международному сотрудничеству в этой сфере без каких бы то ни было ограничений, без каких бы то ни было границ и иных препятствий политического характера. Мы рассчитываем на такой же честный, на такой же ответственный, на такой же гуманный подход и со стороны наших партнёров», — заключил Косачёв.

Ранее Бон в эфире France 2 заявил, что, по мнению Парижа, странам Евросоюза не следует признавать вакцины от коронавируса, произведённые в России и Китае.

Он отметил, что необходимо, чтобы во Франции был разрешён доступ к вакцинам, «в действенности которых мы уверены».