Таджикистан попросил ОДКБ помочь защитить границу с Афганистаном

Таджикистан призывает союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помочь укрепить таджикско-афганскую границу на фоне ухудшающейся ситуации в Афганистане. В Душанбе подчеркнули, что отдельные участки границы, которую нужно охранять, находятся в труднодоступной горной местности.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов.

«Таджикистан, как страна с самой протяжённой границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», — сказал он на заседании постоянного совета ОДКБ, его слова приводит РИА Новости.

По оценке таджикской стороны, обстоятельства требуют «адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятия мер по усилению потенциала по защите южных рубежей».

«В этом контексте актуальной остаётся необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы». Поэтому хотели бы призвать государства — члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», — сказал Султонов.

5 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. военных резерва для укрепления границы с Афганистаном. В тот же день сообщалось об отступлении свыше 1 тыс. афганских военных в Таджикистан после вооружённых боестолкновений с террористами «Талибана»*.

Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность поддержать Таджикистан как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ. В МИД России также заявили, что обязательства в рамках ОДКБ «полностью остаются в силе».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

