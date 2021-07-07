Лавров прокомментировал ситуацию на таджикско-афганской границе

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Лаоса прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана.

«Мы будем делать всё, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, представители секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) накануне посетили район таджикско-афганской границы, оценили ситуацию и будут докладывать о ней постоянному совету организации.

Лавров подчеркнул, что обязательства в рамках ОДКБ «полностью остаются в силе».

Как сообщил ранее РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан»* взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

Также стало известно об отступлении свыше 1 тыс. афганских военных в Таджикистан после вооружённых боестолкновений с террористами «Талибана».

В воскресенье, 4 июля, телеканал TOLOnews со ссылкой на источники сообщил о захвате талибами девяти районов в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.