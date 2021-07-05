Таджикистан мобилизует 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы с Афганистаном, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Это поручение о мобилизации 20 тыс. военнослужащих глава государства дал в ходе заседания Совета безопасности», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на заседании рассматривался вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны госграницы.

В частности, отметил он, Рахмон поручил усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы, а также уделить особое внимание предотвращению нарушений на границе.

Как сообщил ранее РИА Новости источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, боевики движения «Талибан»* взяли под свой контроль «более 70% линии более чем 1430-километровой границы с Таджикистаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.