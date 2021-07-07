Корабль ВМС Испании вошёл в Чёрное море

Силы Черноморского флота приступили к слежению за вошедшим в Чёрное море кораблём ВМС Испании. Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Чёрного моря для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств — партнёров Sea Breeze 2021», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что российская подлодка вышла на учения в Чёрное море на фоне манёвров НАТО.

Также стало известно, что морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze.

В национальном центре управления обороной отмечали, что Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze в Чёрном море.