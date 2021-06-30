Российская подлодка вышла на учения в Чёрное море на фоне манёвров НАТО

Российская подводная лодка «Колпино», которая способна применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Чёрное море на фоне учений НАТО Sea Breeze. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«В ходе проведения комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на различные глубины, с максимальной глубиной более 200 м», — заявили в ЧФ.

Отмечается, что мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки на одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря.

При этом следующим этапом учений станет глубоководное погружение с проведением элемента боевой подготовки — «покладка на грунт».

Ранее в Черноморском флоте России заявили, что контролируют действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze в Чёрном море.