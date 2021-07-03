Российская авиация провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем

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Морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем на фоне учений НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Российская авиация провела учебно-боевые полёты над Чёрным морем
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«Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Чёрного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника», — приводит агентство сообщение службы.

Отмечается, что от морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО — истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27.

В учениях было задействовано свыше 10 самолётов.

Ранее сообщалось, что российская подлодка вышла на учения в Чёрное море на фоне манёвров НАТО.

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