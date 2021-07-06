Посол России: афганский Мазари-Шариф не перешёл под контроль талибов

Афганский город Мазари-Шариф не перешёл под контроль талибов, однако ситуация в городе и пригороде неспокойная, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Сейчас ситуация неясная и в самом городе, и в его пригородах, неспокойная», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

По его данным, в настоящее время ни один крупный административный центр не находится под контролем движения талибов, хотя под их контроль перешла значительная часть территории страны.

«Сами они говорят о 80%. Но ни один крупный город не находится под их контролем, включая Мазари-Шариф», — подчеркнул посол.

Как стало известно ранее, Генконсульство России в Мазари-Шарифе временно прекратило работу из-за ухудшения ситуации на севере республики, также работу приостановили дипмиссии некоторых других стран. Что касается посольства России в Кабуле, там заявили, что оно надёжно защищено, а планов по его эвакуации нет.

В движении «Талибан»* заверили, что иностранным дипломатам в Мазари-Шарифе ничего не грозит.

В Кремле отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией на севере Афганистана и констатируют, что там происходит дестабилизация.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

