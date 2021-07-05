Австрия вносит Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19

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С 8 июля Австрия вносит Россию в красный список, относя её к странам с распространением новых вариантов коронавируса.
Австрия вносит Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.

Отмечается, что въезд россиян в страну вновь будет ограничен, прибывающим придётся проходить девятидневный карантин.

Помимо России, в данном списке находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.

Ранее в МИД Австрии сообщили, что россияне, привитые от коронавируса препаратом «Спутник V», не смогут избежать карантина при въезде в страну.

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