Австрия вносит Россию в список стран с распространением мутаций COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление австрийского Минздрава.
Отмечается, что въезд россиян в страну вновь будет ограничен, прибывающим придётся проходить девятидневный карантин.
Помимо России, в данном списке находятся Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини и ЮАР.
Ранее в МИД Австрии сообщили, что россияне, привитые от коронавируса препаратом «Спутник V», не смогут избежать карантина при въезде в страну.