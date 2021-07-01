Австрия не избавит от карантина привитых «Спутником V»
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«Въезд в Австрию регулируется выпущенным австрийским Министерством здравоохранения постановлением о въезде в связи с COVID. В нём приводятся вакцины, которые признаны в Австрии. В настоящий момент к ним относятся BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac», — приводит РИА Новости сообщение МИД Австрии.
Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля исключила Россию из списка опасных стран из-за ситуации с коронавирусом, избавив полностью привитых от карантина по прибытии.
В июне Россия официально возобновила регулярное авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами, в том числе с Австрией.