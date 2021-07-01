Австрия разрешила въезд привитым от COVID-19 россиянам
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства страны Александера Шалленберга.
«Больше не действует предупреждение о поездках в эти страны, отказаться от всех несрочных поездок в них никто не рекомендует, речь идёт только о повышенном риске. Это касается России, Китая, Турции, Боснии и Косова. Цвет опасности для них меняется с «красного» на «оранжевый», — сказал он.
Министр добавил, что для въезда на территорию страны необходимо пройти полную вакцинацию от COVID-19: попасть в Австрию можно будет только спустя две недели после двух прививок или выздоровевшему с одной прививкой.
«Это правило, согласно которому можно въехать в Австрию без карантина», — добавил Шалленберг.
В июне Россия официально возобновила авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами, в числе которых Австрия.