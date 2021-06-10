Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

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Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
  • Reuters

Как пишет ТАСС, теперь российские авиаперевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.

Кроме того, станут возможны чартерные полёты в Албанию. 

Отмечается, что на данный момент международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала возобновление авиасообщения с рядом стран.

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