Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами

Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Reuters

Как пишет ТАСС, теперь российские авиаперевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, станут возможны чартерные полёты в Албанию. Отмечается, что на данный момент международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы. Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала возобновление авиасообщения с рядом стран.