Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
- Reuters
Как пишет ТАСС, теперь российские авиаперевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию.
Кроме того, станут возможны чартерные полёты в Албанию.
Отмечается, что на данный момент международные рейсы из России возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала возобновление авиасообщения с рядом стран.