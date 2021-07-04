Эксперт прокомментировал слова Пескова о роли США в провокации Defender

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что за провокациями, подобными инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крымского полуострова, стоят США.

По словам Кошкина, не скрывается, что эта провокация укладывается в стратегию НАТО, связанную с военно-политическим давлением на Россию и с «поддержкой» Украины.

«Раз так, то основной составляющий элемент НАТО — это США, и подобного рода провокации никак не могут проходить мимо принятия решения именно в Вашингтоне или же в Брюсселе — с разрешения тех, кто обеспечивает весь процесс функционирования Североатлантического договора. Так что без США здесь не обошлось», — считает эксперт.

Он добавил, что осуществление провокации взяла на себя Великобритания.

«Вот эти секретные документы, которые за сутки были найдены в графстве Кент и переданы в пробританскую BBC, это всё свидетельствовало о том, что якобы Британия стоит у истоков этой провокации. Но, как видим, отвлекающие манёвры всё равно не смогли увести в сторону, потому что сейчас много идёт обсуждений, и всё более глубокое погружение в эту проблему показывает, что действия согласованы и, конечно, отрепетированы», — заключил Кошкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о вовлечённости США в провокацию с британским эсминцем Defender у берегов Крымского полуострова.

Также глава государства Владимир Путин отмечал, что провокация была комплексной и проводилась вместе с США.

По словам Путина, российские вооружённые силы знали, что во время провокации были попытки отследить, как на подобные действия реагируют российские системы и военные, поэтому ВС «давали такую информацию, которую считали нужным».

Президент добавил, что британский корабль зашёл в территориальные воды России днём, а до этого, утром, с военного аэродрома НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт, за которым российские ВС наблюдали.