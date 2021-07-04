Песков заявил о вовлечённости США в провокацию с британским эсминцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что за провокациями, подобными инциденту с британским эсминцем Defender у берегов Крымского полуострова, стоят США.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у «старших товарищей» — всё-таки за океаном», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, британский эсминец использовался США в качестве инструмента в «хорошо спланированной провокации».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что данная провокация была комплексной и проводилась вместе с США.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.