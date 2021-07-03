Иран отверг заявления США о его причастности к атакам на американские базы

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи отверг обвинения США в том, что Тегеран причастен к атакам на американские базы в Ираке и Сирии. Письмо о позиции Ирана на этот счёт он направил председателю Совбеза ООН Николя де Ривьеру.

«Как я уже неоднократно заявлял в письме главе СБ ООН, Исламская Республика Иран прямо или косвенно не причастна к любому вооружённому нападению со стороны любого юридического или физического лица на персонал или объекты Соединённых Штатов в Ираке», — заявил дипломат, его слова приводит иранское агентство IRNA.

Тахт-Раванчи также назвал обвинения США неправильными и беспочвенными.

По его словам, аргумент США о том, что их авиаудары по приграничным территориям Сирии и Ирака были совершены «в целях предотвращения» атак, «основан на произвольном толковании статьи 51 Устава ООН».

В ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака. По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов погиб ребёнок, трое мирных жителей получили ранения. В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.

Как заявили в Белом доме, авиаудары обоснованы внутренним законодательством Соединённых Штатов и правом на самооборону.