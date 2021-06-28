SANA: При авиаударах США в пограничном районе Ирака и Сирии погиб ребёнок
Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребёнок.
Отмечается, что трое мирных жителей получили ранения.
По данным агентства, авиаудары были нанесены в районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке САР.
Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов на границе Сирии и Ирака.
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