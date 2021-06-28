SANA: При авиаударах США в пограничном районе Ирака и Сирии погиб ребёнок

Короткая ссылка
Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребёнок.

Отмечается, что трое мирных жителей получили ранения.

По данным агентства, авиаудары были нанесены в районе провинции Дейр-эз-Зор на востоке САР.

Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов на границе Сирии и Ирака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить