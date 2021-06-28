SANA: При авиаударах США в пограничном районе Ирака и Сирии погиб ребёнок

Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов, которые были нанесены ВВС США в пограничном районе Ирака и Сирии, скончался ребёнок.