В Пентагоне заявили о нанесении авиаударов на границе Сирии и Ирака

Соединённые Штаты нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в пограничном регионе Ирака и Сирии, сообщает Министерство обороны США.

«По указанию президента Байдена Вооружённые силы США нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что соответствующие объекты для авиаудара были выбраны в связи с тем, что они используются проиранскими ополченцами, которые атакуют американцев в Ираке с помощью беспилотников.

Уточняется, что США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.

В марте в Пентагоне заявили, что один участник проиранских сил погиб и двое получили ранения в результате американского удара, нанесённого в конце февраля по территории Сирии у иракской границы.