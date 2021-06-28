В Пентагоне заявили о нанесении авиаударов на границе Сирии и Ирака

Короткая ссылка
Соединённые Штаты нанесли авиаудары по объектам проиранских групп в пограничном регионе Ирака и Сирии, сообщает Министерство обороны США.

«По указанию президента Байдена Вооружённые силы США нанесли оборонительные высокоточные воздушные удары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном группами повстанцев в иракско-сирийском пограничном регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что соответствующие объекты для авиаудара были выбраны в связи с тем, что они используются проиранскими ополченцами, которые атакуют американцев в Ираке с помощью беспилотников.

Уточняется, что США нанесли удары по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.

В марте в Пентагоне заявили, что один участник проиранских сил погиб и двое получили ранения в результате американского удара, нанесённого в конце февраля по территории Сирии у иракской границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить