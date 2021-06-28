Белый дом назвал удары США в Сирии и Ираке самообороной

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Авиаудары США по объектам на границе Сирии и Ирака обоснованы внутренним законодательством Соединённых Штатов и правом на самооборону, заявили в Белом доме.
Белый дом назвал удары США в Сирии и Ираке самообороной
  • Reuters

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден санкционировал авиаудары в соответствии с внутренним законодательством.

«Самооборона, защита Соединённых Штатов и наших интересов — это наше внутреннее обоснование этих ударов, о которых было объявлено вчера», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она также назвала Иран «вредным фактором» в регионе, который демонстрирует «проблемное поведение».

Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.

По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».

Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок, трое мирных жителей получили ранения. В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.

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