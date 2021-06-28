Белый дом назвал удары США в Сирии и Ираке самообороной
- Reuters
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден санкционировал авиаудары в соответствии с внутренним законодательством.
«Самооборона, защита Соединённых Штатов и наших интересов — это наше внутреннее обоснование этих ударов, о которых было объявлено вчера», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она также назвала Иран «вредным фактором» в регионе, который демонстрирует «проблемное поведение».
Как ранее заявили в Пентагоне, в ночь на 28 июня ВВС США нанесли удары по трём объектам у границы Сирии и Ирака.
По данным американской стороны, цели атаки были связаны с «поддерживаемыми Ираном вооружёнными группами».
Сирийское агентство SANA сообщило, что вследствие одного из авиаударов скончался ребёнок, трое мирных жителей получили ранения. В МИД Ирана считают, что цель США — рост напряжённости в регионе.