В ГД назвали игрой на публику слова спецпредставителя генсека НАТО о Чёрном море
Аппатурай также подчеркнул, что «у НАТО твёрдая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия».
Как отметил Бальбек, сегодня НАТО не демонстрирует стойкость своих принципов, касающихся мировой безопасности, а «стремится сохранить свой огромный бюджет и бюрократический аппарат».
«Именно поэтому идут на провокации в Чёрном море и демонстрируют непризнание российского статуса Крыма. Всё это — игра на публику, они прекрасно знают, чей Крым, внутренне согласны с этим, но политические дивиденды перевесили здравый смысл. Похвала от Вашингтона оказалась для некоторых политиков дороже взаимовыгодных отношений с Россией. Но такой сейчас мир, возможно, в будущем здравомыслие восторжествует», — отметил депутат.
Ранее Аппатурай заявил, что альянс сохранит своё представительство в Чёрном море.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.
23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.
Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.