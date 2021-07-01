В ГД назвали игрой на публику слова спецпредставителя генсека НАТО о Чёрном море

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление спецпредставителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о том, что альянс сохранит своё представительство в Чёрном море.

Аппатурай также подчеркнул, что «у НАТО твёрдая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия».

Как отметил Бальбек, сегодня НАТО не демонстрирует стойкость своих принципов, касающихся мировой безопасности, а «стремится сохранить свой огромный бюджет и бюрократический аппарат».

«Именно поэтому идут на провокации в Чёрном море и демонстрируют непризнание российского статуса Крыма. Всё это — игра на публику, они прекрасно знают, чей Крым, внутренне согласны с этим, но политические дивиденды перевесили здравый смысл. Похвала от Вашингтона оказалась для некоторых политиков дороже взаимовыгодных отношений с Россией. Но такой сейчас мир, возможно, в будущем здравомыслие восторжествует», — отметил депутат.

Ранее Аппатурай заявил, что альянс сохранит своё представительство в Чёрном море.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море.

23 июня Черноморский флот и пограничная служба ФСБ остановили нарушение российской госграницы эсминцем УРО Defender ВМС Великобритании. Корабль, не реагируя на предупреждения, пересёк российскую госграницу и вошёл в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км.

Как сообщили в Минобороны, российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения.